Это произошло в Актаныше.

Пьяные подростки напали на сотрудника полиции. В отношении злоумышленников 17 и 18 лет возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. По версии следствия, вечером 27 января в ОП поступило сообщение о том, что группа молодых людей шумно ведет себя в общественном месте. Прибывший участковый, остановил недалеко от этого места пьяного 17-летнего подростка. Он попытался сопроводить его в отдел полиции, но в этот момент на него напали пьяные друзья подростка. В результате избиения полицейский получил перелом носа. Двое подозреваемых задержаны, свою причастность к преступлению они не признали.