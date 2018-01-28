Прокуратура города установила, что родители учеников были вынуждены ежегодно сдавать по 5,5 тыс. рублей.

Исполком по требованию прокуратуры города наказал директора казанской гимназии №19 за поборы, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Прокуратура провела проверку публикаций в СМИ о незаконных поборах денег с родителей учеников гимназии. Было установлено, что родители были вынуждены сдавать ежегодно по 5,5 тыс. рублей за ученика в качестве фиксированного взноса в благотворительный фонд учебного заведения. Кроме того, ученики четвертых классов не были обеспечены бесплатными учебниками по основным предметам и родители покупали книги за свой счет.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина представление об устранении нарушений, а также потребовала привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. В результате руководитель гимназии привлечен к дисциплинарной ответственности.