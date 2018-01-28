В нем будут сортировать почтовые отправления.
Сегодня министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, Президент РТ Рустам Минниханов, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов и министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов запустили новый логистический центр, сообщает ИА «Татар-информ». Мощность нового ЛПЦ – более 1 млн почтовых отправлений в сутки. В их число входят и свыше 150 тыс. посылок и международных мелких пакетов. Объем инвестиций в ЛПЦ составил около 4 млрд рублей.
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