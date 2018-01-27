Под председательством Президента РТ пройдут заседания совета директоров ПАО «Татнефть» и ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет заседания совета директоров двух компаний, сообщается на сайте Правительства РТ. Под председательством Минниханова в Доме Правительства РТ состоится заседание совета директоров ПАО «Татнефть». Позднее пройдет заседание совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Оба мероприятия запланированы на вторую половину дня.
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