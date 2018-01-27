На сборе в Краснодаре команда Романа Шаронова провел свой первый контрольный матч и победила команду «Кубань-2», которая выступает в зоне «Юг» ПФЛ – 3:1.  Голы у казанцев забили Макаров, Циберкин и Лукьянчиков.