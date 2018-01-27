На портале пользователи могут узнать актуальную информацию о ЧМ-2018, расположение билетного центра и центров выдачи паспортов болельщика, расписание матчей, возможности общественного транспорта, схема секторов стадиона «Казан Арена» и т.д.

Для удобства пользователей все объекты обозначены на картах и снабжены списками автобусных остановок.