Этот сайт был запущен еще в преддверии Кубка Конфедераций и был обновлен к жеребьевке ЧМ-2018. В настоящее время сайт имеет девять языковых версий.
На портале пользователи могут узнать актуальную информацию о ЧМ-2018, расположение билетного центра и центров выдачи паспортов болельщика, расписание матчей, возможности общественного транспорта, схема секторов стадиона «Казан Арена» и т.д.
Для удобства пользователей все объекты обозначены на картах и снабжены списками автобусных остановок.
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