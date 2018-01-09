Компания «Унистрой» на протяжении последних двадцати лет активно работает над созданием современных жилых комплексов, в которых продумано все до мелочей для комфорта и безопасности каждого жильца.

Просторные дворы с концептуальной планировкой, детскими площадками и зелеными насаждениями полностью ограждены от шума и пыли большого города. Квартиры имеют удобную планировку и достаточно количество полезного пространства. Места общего пользования и входные группы отличаются высокой степенью комфорта и удобства в повседневном использовании.

Покупка новой квартиры по выгодным предложениям

Если вы являетесь одним из тех, кто желает купить новую квартиру в современном жилом комплексе, то рекомендуем вам с этой целью уже сегодня обратиться именно к нам. Компания «Унистрой» тесно сотрудничает с ведущими банками страны и предлагает приобретение первичной недвижимости в несколько простых и выгодных способов:

1. Трейд-ин

Продажа квартир в этом случае выполняется по простой и удобной схеме. При наличии собственной вторичной недвижимости (квартиры) вы обращаетесь к нам и подписываете договор о сотрудничестве. Наши специалисты берут на себя все хлопоты, связанные с оценкой старой квартиры и поиском покупателей. После продажи вторичной недвижимости, вырученные средства вы вносите в счет частичной оплаты стоимости нового жилья, а остальную сумму добавляете из личных средств.

2. Жилищный накопительный кооператив

Суть данного предложения заключается в принятии участия в долевом строительстве путем систематических денежных взносов по удобной схеме. Стать членом кооператива может каждый желающий возрастом от 16 лет. Первоначальный взнос в этом случае составляет 30% от стоимости квартиры, а дальнейшие систематические выплаты рассчитываются с использованием калькулятора рассрочки.

Вступая в кооператив, вы можете оформить рассрочку на покупку квартиры до момента ввода недвижимости в эксплуатацию и избежать чрезмерной финансовой нагрузки за счет отсутствия процентов. Договор долевого участия оформляется по простой схеме без поручителей и залогов. Продажа квартир осуществляется с возможностью использования материнского капитала с целью частично-досрочного погашения долга.

3. Жилищные сертификаты

Оформить договор о долевом участии в строительстве сегодня также можно с помощью одного из выгодных ипотечных продуктов. Для оплаты первого взноса (10-15 процентов от стоимости недвижимости) можно использовать сертификат «Материнского капитала». При недостаточном количестве денег на сертификате возможна доплата из личных средств.

Чтобы узнать подробную информацию обо всех актуальных предложениях просто свяжитесь с нашими экспертами по телефону +7 (843) 295 53 83, или лично посетите ближайший офис продаж в удобное для себя время.

Подробнее на официальном сайте компании «Унистрой» https://unistroyrf.ru/objects/

*предложение действительно на день выхода материала, более подробную информацию уточняйте в отделах продаж

С официальной информацией, проектной декларацией и разрешительной документацией можно ознакомиться на сайте застройщика unistroyrf.ru/about/proektnaya_deklaratsiya

Банки-партнёры: ПАО Сбербанк, ПАО «ВТБ 24», ПАО АКБ «Абсолют Банк» АО «Россельхозбанк», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Энергобанк», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «ТАТСОЦБАНК, ООО Банк «Аверс», ПАО «БИНБАНК», АО «КБ «ДельтаКредит», АО «Газпромбанк».

Застройщик ЖК ART City ООО «СТРОЙУСЛУГИ».

Застройщик ЖК «ВЕСНА», ЖК «ЦАРЕВО VILLAGE» ООО «СК «УНИСТРОЙДОМ».

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