Сценка в автобусе. Молодая мама усаживает на сиденье малыша лет трех-четырех и сразу дает ему в руки гаджет. Малыш погружается в игру, а мама - в телефонную беседу с подругой, суть которой в следующем: детские книги нынче так дороги, что легче купить ребенку планшет, чем томик сказок. Так ли это? Внештатный корреспондент «КВ» отправилась в казанские книжные магазины на поиски самой дешевой детской книги.



ТОРГОВАЯ ТОЧКА 1

Изучение книжных стеллажей началось с магазина в крупном ТЦ в центре Казани. Он всегда полон читающих и ищущих свою книгу. Замечаю у одного из стеллажей стайку ребят и смотрю, какие книги листают мальчишки. В основном подросткам интересны приключения героев, которые сошли с экранов телевизоров, - пингвиненка Пороро, Барбоскиных, Маленького Пони. Замечаю, в этом книжном магазине для детей в основном представлены книги современных авторов, а вот детской классики немного. Что касается цен, то здесь средняя стоимость детской книги - 180 рублей. Чем популярнее книга, ярче рисунки и плотнее бумага, тем цена выше. Зависит она и от издательства, пояснила продавец-консультант.

ТОРГОВАЯ ТОЧКА 2

Отправляюсь в книжный отдел другого торгового центра, уже в Московском районе Казани. Здесь можно найти толстые детские книги в твердом переплете и с качественным содержанием всего за 120 рублей. На стеллажах представлена классика детской литературы - как отечественная, так и зарубежная: «Рассказы о животных» Эрнеста Сетона-Томпсона, «Машка Самбо и Заноза» Юрия Сотника, «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. Эти книги из экономсерии «Школьная библиотека». По словам продавца, родители охотно берут популярные произведения детям для внеклассного чтения. В них, конечно, почти отсутствуют яркие иллюстрации и нет кричащих «заманиловок».

- Но ведь книга ценна своим содержанием, - рассуждает продавец. - Я лично с удовольствием беру такие издания для своих детей или в подарок для других ребят. Они недорогие и точно интересные.

ТОРГОВАЯ ТОЧКА 3

Небольшой книжный магазин на Кремлевской. Здесь тоже много недорогих детских книг. Одна из посетительниц, молодая мама, выбирает в подарок для ребенка красивую и яркую серию.

- Чтобы отвлечь сына-второклассника от гаджетов и телевизора, стараюсь покупать ему много книг. Обычно беру те, которые ему задают читать по программе в школе. Но на день рождения стараюсь выбрать что-нибудь необычное и современное. Думаю, серия книг детской фантастики понравится сыну, - делится покупательница.

Подарочные серии отличаются высокой ценой. Она колеблется от 1500 до 3000 рублей.

ВЫВОД

Поход по книжным магазинам Казани показал: ссылки родителей на дороговизну современных детских книг - миф. Как и все товары в эпоху рыночной экономики, они сейчас на любой вкус и кошелек. Можно найти за 120 рублей, можно выбрать за 3 тысячи. По сравнению со стоимостью гаджетов, которые родители с легкостью покупают чуть ли не грудным младенцам, - копейки. Согласны с таким выводом и некоторые казанские мамочки, которых я встретила в книжных магазинах.

- Пока купила только две книжки из серии «Первые книги малыша» за 100 и 150 рублей. Это так называемые виммельбухи с минимумом текста на каждом развороте, - рассказывала одна из них. - По краям нарисованы и подписаны разные предметы. Рисунки красивые, а главное - добрые и понятные. В каждой книге 8 страниц, каждая из плотного картона, что очень важно для малыша.

Вторая мама выбрала книгу из серии «Из нашего детства» на качественной плотной бумаге с удобным форматом и яркими иллюстрациями всего за 150 рублей. Разве это дорого?

ПРИМЕР ИЗ ДЕТСТВА

На Новый год я всегда просила у Деда Мороза куклу или мягкую игрушку. Но Дедушка упорно дарил мне книги. Самой первой была повесть Сергея Михалкова «Праздник непослушания» в твердой обложке и с множеством картинок. Помню, сначала я рассмотрела все картинки, потом начала читать. Книга меня так заинтересовала, что осилила ее за 5 часов. С тех пор книги стали моими лучшими друзьями.