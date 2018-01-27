Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он предстанет перед судом по обвинению в попытке сбыта более 2 тыс. литров немаркированного алкоголя.



Казанец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.3 УК РФ («Закупка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере»), ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере»).

По версии следствия в конце августа 2017 года обвиняемый, не имея лицензии на осуществление деятельности по обороту алкогольной продукции, приобрел у неустановленного лица 2332 литра немаркированной алкогольной продукции, разлитой в 504 полимерные пятилитровые бутыли. Общая стоимость спиртного превысила 900 тыс. рублей.

В тот же день в казанском поселке Кадышево обвиняемый был задержан при продаже 2314 литров немаркированного алкоголя гражданину, действовавшему под контролем сотрудников правоохранительных органов. Оставшаяся часть алкогольной продукции была изъята стражами порядка в салоне двух автомобилей, принадлежащих обвиняемому и его приятелю.

Свою вину мужчина полностью признал. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба Прокуратуры Татарстана.

Уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд Казани для рассмотрения по существу.