Каждый из нас, наверное, не раз посещал платные медицинские клиники. Одни - для прохождения УЗИ, другие - для лечения зубов, третьи - для сдачи тех или иных анализов. В любом случае удовольствие это недешевое, особенно если речь идет, к примеру, о стоматологических услугах.



Однако не все знают, что часть денег, потраченных на платное лечение, можно вернуть. С помощью казанского юриста Руслана Галиуллина «КВ» попытались подробнее разобраться в этом вопросе:



- Действительно, налогоплательщики имеют право на получение социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной за медицинские услуги. При этом перечень таких медицинских услуг установлен постановлением правительства РФ от 19 марта 2001 г. №201. Вышеуказанный вычет в размере 13 процентов можно получить в случаях, когда вы прошли диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию в амбулаторно-поликлинических, стационарных и санаторно-курортных учреждениях.

Кто может вернуть

Получить налоговый вычет за платное лечение может лишь тот человек, который имеет доход в виде заработной платы и исправно платит налоги в размере 13 процентов. Причем таким правом можно воспользоваться не только в тех случаях, когда было оплачено собственное лечение, а, к примеру, тогда, когда оплачивалось лечение супруга, родителей, детей в возрасте до 18 лет. Кстати, сюда же относится и покупка лекарств, но назначенных лечащим врачом.

Вы имеете право вернуть деньги за платное лечение вне зависимости от того, где оно было получено - в государственной или частной клинике. Главное условие - наличие соответствующей лицензии у медучреждения. Однако существуют определенные нюансы.

Лечение, на которое было затрачено менее 120 тысяч рублей, относится к недорогостоящему. В этом случае сумма возврата не будет превышать размера подоходного налога. То есть вам не выплатят больше, чем вы уплатили налогов. Кроме того, при выплате социального вычета установлен предел в размере 15600 рублей (это 13 процентов от 120 тысяч).

Если же вы потратили на лечение более 120 тысяч рублей, то лечение будет относиться к категории дорогостоящего. В этом случае ограничения на размер вычета не устанавливаются, то есть вы сможете вернуть 13 процентов от затраченной на лечение суммы.

За какое лечение

Согласно указанному выше постановлению налоговый вычет можно получить со всех медицинских услуг:

- скорая помощь;

- амбулаторно-поликлиническая помощь;

- стационарная помощь;

- санаторно-курортное лечение.

Какие документы собрать

Для получения налогового вычета необходимо представить в налоговую инспекцию:

- заполненную налоговую декларацию на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ;

- справку по форме 2-НДФЛ, полученную на работе;

- копии документов, подтверждающих родство (в случае оплаты лечения родных);

- договор на оказание медуслуг, справки об оплате, справки о необходимости приобретения пациентом за свой счет лекарств;

- корешок санаторно-курортной путевки;

- чеки, платежные документы;

- заверенную копию лицензии медучреждения.