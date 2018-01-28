Панические атаки, плохой сон, страх смерти, ужасные боли в животе, ощущение остановки сердца - на все эти симптомы жалуются пациенты с вегетососудистой дистонией (ВСД). Родные зачастую не придают значения этому синдрому. Мол, сам себе все внушил и придумал, медосмотры отклонений в здоровье не выявили. Так пациент с ВСД остается наедине со своей действительно серьезной проблемой, мешающей нормально жить.



По каким признакам можно распознать развитие ВСД? Есть ли лечение? И почему появляются вегетативные нарушения? Обо всем этом корреспондент «КВ» побеседовала с врачом-неврологом ГАУЗ «Клиническая больница №2» Казани Еленой Шарафеевой.

- В конце декабря прошлого года в прессе прошла информация о том, что в одной из школ города Ревда прямо с урока госпитализировали шестерых пятиклассников. Врачи им поставили предварительный диагноз «вегетососудистая дистония (ВСД)». Что это за недуг?

- К сожалению, сегодня у многих школьников, студентов в медицинской карточке можно встретить подобный диагноз. За последние годы количество пациентов с ВСД заметно увеличилось. При всей своей кажущейся безобидности это достаточно коварное и непростое заболевание. Вегетососудистая дистония - это синдром, который включает в себя самые разные нарушения соматических функций. Проще говоря, речь идет о сбое в работе вегетативной нервной системы.

- Почему при ВСД у человека могут появиться обмороки, рвота, учащенное сердцебиение и другие неприятные симптомы?

- Именно вегетативная нервная система отвечает за слаженную работу внутренних органов. Она передает множество сигналов, идущих от спинного мозга к органам и обратно. К примеру, она дает команду желудочному соку вырабатываться, артериальному давлению повышаться или понижаться, руке держаться под определенным углом. И вот любой сбой, дисбаланс в ее работе может привести к учащенному сердцебиению, повышению давления без признаков гипертонии, болям в животе, даже обильному или недостаточному слюноотделению.

- Елена Валерьевна, какие еще признаки отмечаются у пациентов с ВСД?

- Клинические проявления ВСД многообразны. Со стороны сердца могут быть изменения сердечного ритма, колющие, давящие, пульсирующие боли. В отличие от стенокардии, боли эти не связаны с нагрузками, являются более продолжительными и сопровождаются ощущением нехватки воздуха. Со стороны пищеварительного тракта ВСД может выражаться нарушением аппетита, рвотой, преходящими вздутиями живота, расстройством стула. ВСД также проявляется спазмом в области гортани, ознобом, ощущением комка в горле, обмороками, появлением шума в ушах. При малейшем волнении у человека с ВСД пот буквально стекает с ладоней, а кисти становятся холодными.

- Правда, что основным провокатором ВСД являются стрессы?

- Некоторые называют ВСД синдромом солдатского сердца. У солдат во время боевых действий, в стрессовых условиях, врачи отмечали вот это расстройство, включавшее в себя аритмию, испуг, тревогу и т. д. Действительно, наиболее распространенной причиной вегетативных расстройств являются психические, невротические расстройства, к которым приводят хронические стрессы. Выделяют даже отдельную форму - психофизиологическую вегетативную дистонию, которая возникает на фоне стресса, переутомления у спортсменов.

Однако нельзя сводить все к стрессу. Причинами ВСД могут стать малоподвижный образ жизни, сидячая работа, неправильное питание, вредные привычки в комплексе с регулярным перенапряжением. Вегетативная дисфункция может возникнуть при заболеваниях головного мозга, эндокринных болезнях.

- Некоторые родители жалуются на то, что у ребенка с наступлением учебного года повышается температура и это не связано с болезнями, а в летние каникулы или периоды отдыха она нормализуется. Это тоже проявление ВСД?

- Действительно, вегетативная дисфункция выражается и в нарушении терморегуляции. К примеру, на 9 - 10-й день с момента начала учебного года у ребенка может повыситься температура, а затем нормализоваться в состоянии покоя и ночное время. Возможно и обратное - гипотермия, когда температура тела опускается ниже 35 градусов. Постоянно холодные конечности также могут свидетельствовать о расстройствах вегетативной нервной системы. Некоторые называют ВСД синдромом холодных ног. У пациентов отмечается синдром ознобления - постоянное ощущение холода, чувство ползания мурашек. При этом температура тела может быть нормальной.

- Как врачи определяют, что у пациента ВСД, а не болезнь сердца, к примеру?

- Первым делом мы исключаем органические соматические болезни, особенно когда в симптомах доминируют нарушения только одной системы. Пациенту проводятся, в частности, ЭКГ, УЗИ сердца. При необходимости прибегаем к магнитно-резонансной томографии. Если органы оказываются здоровыми, тогда начинаем лечение ВСД, проводим психотерапевтическую работу.

- Можно ли вылечить ВСД без лекарств и таблеток?

- В одних случаях ВСД успешно поддается лечению нелекарственными методами: рефлексотерапия, йога, лечебная физкультура, массаж, релаксация, поездка на море. Многим помогает дыхательная гимнастика, она уменьшает беспокойство, давящее чувство. Дыхание перестает быть учащенным или затрудненным.

В тяжелых случаях нужна комбинация психофармакологических и вегетотропных препаратов. Больным с легкими тревожными нарушениями назначают успокаивающие средства растительного происхождения. Разумеется, лекарства и дозировку должен подбирать лечащий врач в индивидуальном порядке. Прежде всего доктор должен объяснить пациенту, что его жизни ничего не угрожает. Однако сводить все к расстроенным нервам тоже неверно и непрофессионально. Надо описать суть состояния. ВСД - это не приговор. При соблюдении правил здорового образа жизни недуг перестанет снижать качество жизни.