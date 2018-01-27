Пожар - беда, которая может лишить не только имущества, жилища, но и жизни. Страдает вся семья, соседи.



Чтобы избежать трагедии и оградить своих близких от смертельного риска, нужно соблюдать в быту ряд несложных правил пожарной безопасности. О них напоминают специалисты отдела Государственного пожарного надзора.

Нельзя использовать неисправные бытовые электроприборы, ветхую или неисправную электропроводку, электронагревательные приборы кустарного изготовления. Не допускайте перегрузки электросети. Не будьте беспечными при обращении с огнем, особенно в нетрезвом состоянии. Нельзя курить лежа в постели, разбрасывать окурки. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов, воздерживаться от использования открытого огня в сухую ветреную погоду, не допускать бесконтрольного отжига камыша, сухого травостоя.

При возникновении загорания или обнаружении пожара поведение зависит от конкретной обстановки и условий распространения огня. Однако в любом случае нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить по номеру 01 (с мобильного телефона вызов экстренных служб - 112) и вызвать пожарную охрану, постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.

В большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, его можно ликвидировать буквально одним стаканом воды, накрыв мокрой скатертью, одеялом, любым другим плотным несинтетическим материалом; при возможности воспользоваться огнетушителем соответствующего класса. Но когда пламя уже распространилось, необходимо вмешательство профессиональных пожарных. В этом случае надо как можно быстрее вызвать пожарных и кратчайшим и самым безопасным путем покинуть помещение, квартиру, здание. Самое главное при этом - постараться быстро оценить ситуацию и степень опасности для себя лично, для жильцов своей квартиры, для соседей по лестничной клетке. Задача трудная даже для взрослого, учитывая необычность ситуации, в которую попадает человек при пожаре.

Помогут в такой сложной ситуации некоторые элементарные знания. Огонь может быстро охватить большую площадь в жилых домах и подсобных постройках только в тех случаях, когда воспламенятся пролитые горючие жидкости (например, при падении на пол керогаза), в газифицированных домах - при взрывообразной вспышке газа. Чаще всего в жилых домах пожар начинается с появления незначительного пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тления твердых горючих предметов, материалов, веществ. Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и раздражающего глаза дыма - это первые верные признаки пожара.

Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы, деревянные строительные конструкции. Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут светить вполнакала, что иногда также является признаком назревающего загорания изоляции электропроводов. Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени. О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи.

Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить загорание и принять меры по его ликвидации. Распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. Если вы почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро установить, где находится очаг горения или тления: в вашей квартире (в комнате, кухне, подсобном помещении, на балконе, лоджии и т. д.); на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый ящик и пр.); в соседней квартире (идет дым из щелей двери); в соседнем доме (видно из вашего окна).

В любом случае своевременный вызов пожарных поможет предотвратить большое несчастье. При этом не стоит надеяться, что пожарных уже кто-то успел вызвать раньше вас, так как не все имеют такую возможность. Отдел Государственного пожарного надзора напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ведь только так можно избежать трагедии, обезопасить свою жизнь и жизни других людей от огня.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Московский район) УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ