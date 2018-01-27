В жилом микрорайоне «Салават Купере» 102 семьи отпраздновали новоселье. Они заселяются в одноподъездный дом №19 по улице Нурихана Фаттаха. Новые благоустроенные квартиры сдаются с чистовой отделкой.



В доме с рабочим названием №12-2, который местные жители прозвали свечкой, будут проживать участники программы социальной ипотеки, врачи-грантополучатели, сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

Первая очередь «Салават Купере», включающая 10, 11, 12, 13-й кварталы, состоит из 22 домов на 6426 квартир.

Дом 12-2 - шестнадцатый по счету из первой очереди, в который заселились татарстанцы. Кроме того, в «Салават Купере» ведется строительство второй очереди - 7, 8-й кварталы. В нее входят 10 домов на

2924 квартиры.

Обеспечение россиян доступным и комфортным жильем - стратегическая инициатива Президента РФ Владимира Путина. «В предстоящие годы важно значительно повысить доступность жилья для наших граждан. Прежде всего для молодых семей и молодых семей с детьми», - считает он.

Финансирование строительства домов в «Салават Купере» обеспечено уже более чем наполовину, а некоторых домов - более 90%.