Переходя железнодорожные пути в неположенном месте, граждане подвергают свою жизнь опасности. Но продолжают делать это изо дня в день, не желая пройти лишние полсотни метров до оборудованного перехода. На одном из участков, где через рельсы проложены народные тропы - на улице Восход, недавно состоялся рейд транспортной полиции.



Утоптанная тропинка, по которой мы идем, уводит нас влево от здания вокзала «Казань-2». Этой дорогой пользуются казанцы, которые работают в прилегающей к железной дороге со стороны Авиастроительного района промзоне. Тропинка упирается в обледенелый бетонный блок высотой сантиметров 70. Но это не останавливает нарушителей - через ограждение лезут и стар и млад. А дальше дорога еще сложнее - необходимо забраться на крутую насыпь (без каких-либо ступеней) и перебежать по железнодорожным путям четыре пары рельсов.

Чтобы ограничить доступ к железной дороге, на данном участке неоднократно возводили забор, однако он неизменно варварски выламывался неизвестными.

В тот день один из нарушителей, молодой парень, задал справедливый вопрос: «Как пройти другим путем? Я, кроме этой дороги, никакой не знаю».

Безопасный пешеходный переход находится на ул. Копылова - в 600 метрах от места событий. Его построили в 2016 году, оборудовали светофором с сигнализацией. К переходу подводит металлическое ограждение, которое невольно заставляет человека посмотреть влево-вправо и убедиться, что дорога свободна.

- В 2017 году на всем нашем участке железной дороги (а это почти 200 километров) получили травмы 15 человек. При этом шесть из них травмировались у станции «Восстание». У нас здесь составы проходят со скоростью до 100 км/ч, а пассажирские поезда подъезжают к платформе очень тихо. Если человек идет по несанкционированному переходу в наушниках или капюшоне, то попросту его не услышит и не увидит. Но чтобы остановить поезд массой 2 тысячи тонн, нужно иметь в запасе дистанцию минимум 800 метров. Иначе машинист не успеет среагировать, и вся эта масса обрушится на человека, - объяснил главный инженер Юдинской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры Виктор Уразов.

Но что мешает оборудовать данный участок переходом? Виктор Уразов отметил, что жалоб от граждан накопилось много, но все зависит от специальной программы ж/д компании. Стоимость обустройства одного перехода - около 4 - 5 млн рублей, а возводить его, когда в 600 метрах уже есть переход, едва ли рентабельно. Одним из путей решения проблемы Уразов считает совместное с городскими властями финансирование строительства.

- Конечно, чтобы перейти через безопасный переход, придется немного больше затратить времени, но это позволит сохранить себе жизнь. Почему-то сейчас люди на риск внимания не обращают. Когда через наш город пройдет высокоскоростная магистраль, то планируется, что вокзал «Казань-2» будет переоборудован. И в новом комплексе есть проект по обустройству перехода, - отметил заместитель главного инженера ГЖД по Казанскому ТУ Евгений Ананьин.

А пока железнодорожники и транспортная полиция ведут неравный бой с нарушителями. Только за 40 минут рейда были остановлены пять нарушителей. Но штраф за переход путей в неположенном месте всего 100 рублей. Вот и продолжают горожане подвергать свою жизнь опасности...