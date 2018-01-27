В Татарстане создается круглосуточный детский телеканал на татарском языке.



С 1 февраля на каналах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» будут выходить передачи нового детского телеканала «Шаян ТВ». Презентацию проекта журналистам провели генеральный директор АО ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов и директор ТО детского и молодежного вещания ТНВ Рамиля Сахабутдинова.

«Шаян ТВ» - это первый детский телеканал на татарском языке.

- Главная задача канала - это образование, популяризация татарского языка, культуры и истории татарского народа, - отметил Ильшат Аминов.

Создавая проект, коллектив ТРК «Новый Век» объединил опыт ведущих отечественных и иностранных медиахолдингов, а также собственной медиапродукции.

- Образами телеканала станут озорной и любознательный мальчик-непоседа Шаян и примерная девочка-отличница Биби, - рассказала Рамиля Сахабутдинова.

Ребят, которые будут работать на «Шаян ТВ» ведущими, отобрали в ходе кастинга. Причем в передачах для разных возрастных категорий будут свои Шаян и Биби. Рамиля Сахабутдинова рассказала, что большая часть творческого коллектива будущего телеканала уже имеет опыт работы в программах детского и молодежного вещания «Яшь ТНВ».

Ильшат Аминов особо подчеркнул важность работы с молодыми талантами: «Если дети работают на телеканале, то у них есть все шансы войти во взрослое телевидение».

Каким контентом будет радовать телеканал своих зрителей? Сетка вещания спланирована на несколько возрастных категорий. Самые маленькие смогут в игровой форме обучаться татарскому языку, послушать вечерние сказки, посмотреть познавательно-развлекательные мультфильмы. Для ребят постарше создатели телеканала подготовили интеллектуальные игры и музыкальные шоу. При этом из сетки вещания не исчезнут уже полюбившиеся телезрителям программы «Яшь ТНВ».

По планам на телеканале будет значительный объем программ собственного производства - это свыше 20 новых проектов. Упор сделают на познавательные и обучающие проекты на татарском языке.

Также у телекомпании сложились тесные отношения с республиканскими студиями, которые уже выполнили дубляж на татарский язык мультфильмов «Фиксики», «Суперкрылья». В перспективе «Шаян ТВ» создаст собственную студию перевода, благодаря которой мультфильмы обретут голоса ведущих татарстанских артистов. Местные студии займутся и производством своих фильмов и мультфильмов. Например, один из мультфильмов посвящен мальчику Вали, который приезжает в татарскую деревню, чтобы выучить язык. А вот благодаря серии научных фильмов дети смогут познакомиться с природными, историческими памятниками Татарстана.

Где можно будет смотреть «Шаян ТВ»? Как рассказал Ильшат Аминов, канал будет работать во всех кабельных сетях Татарстана, а также в сети «Интернет». В Татарстане он придет на смену «ТНВ-Планета». А вот предварительная программа передач 24-часового вещания телеканала спланирована с учетом разных часовых поясов в России. Также Ильшат Аминов отметил, что будет разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого ребята смогут ознакомиться с контентом телеканала, поиграть в игры с героями-образами канала «Шаян».

Но сетка ТВ-вещания и прямой трансляции в сети «Интернет» будет немного отличаться.

- Сейчас у любого телеканала самый сложный вопрос - вопрос с правами на контент. Получить права на показ мультфильмов в Татарстане легко, но все очень строго должно соблюдаться. Вещать на территорию России уже сложнее, а интернет-вещание - это уже фактически весь мир, - посетовал Ильшат Аминов.

Передачи «Шаян ТВ» будут выходить в эфир по полчаса с 1 февраля в 15.00 на «ТНВ-Татарстан» и в 15.15 на канале «ТНВ-Планета», а полноценное 24-часовое вещание телеканала запустят примерно через год.

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