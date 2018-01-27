Во Владивостоке установили памятник Штирлицу, в Елабуге - бродячей собаке, в Казани - эчпочмаку и Коту Казанскому. А каких арт-объектов еще не хватает столице РТ? Этот вопрос «КВ» задали жителям нашего города.



Александр Купцов, заслуженный артист РФ, народный артист РТ, актер Казанского ТЮЗа:



Было бы неплохо, если бы на казанских улицах возникли жанровые шуточные памятники в честь того или иного исторического события в городе. Но в первую очередь, считаю, нужно поставить больше скамеек. В Казани живут не только спортсмены, но и пожилые люди.

Айрат Бик-Булатов, поэт, сценарист, преподаватель Высшей школы журналистики КФУ:



Какой-нибудь памятник казанскому стиляге, необычные лабиринты или что-то, с чем можно взаимодействовать. К примеру, кабинки, куда можно зайти, включить экран, и с тобой поговорит кто-то из известных людей и даст дельный совет. Еще хотелось бы видеть веселые надписи и транспаранты на деревьях, какие-нибудь безбашенные лозунги.

Айдар Идрисов, руководитель одного из направлений студенческих отрядов Татарстанского штаба:



Хорошо бы установить памятник вечному студенту или арт-объект в форме петли времени, а на ней - циферблат отсчета времени третьего трудового студенческого семестра. Арт-объект, кричащий об экологической катастрофе на Земле, тоже актуален.

Антон Салакаев, художественный руководитель, вокалист ВИА «Волга-Волга»:



Действительно, в Казани хотелось бы видеть больше достойных арт-объектов. И памятников пусть будет больше. Как правило, их устанавливают в таких местах, как скверы и парки. Значит, интересных, привлекающих внимание горожан и туристов зеленых зон в городе станет больше.