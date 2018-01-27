Провести выходной день в одном из обновленных парков Казани - такое задание получили от редакции «КВ» слушатели школы стажера и отправились на зимний отдых. Первый репортаж о парке Урицкого был опубликован 19 января. Сегодня рассказываем о Центральном парке Казани - парке Горького.



Воскресный зимний вечер. Впереди рабочая неделя. Привести мысли в порядок и настроиться на трудовые будни лучше всего на свежем воздухе, поэтому отправляюсь в парк Горького. Едва выйдя из автобуса, сразу слышу музыку, льющуюся с катка, и задорный смех детишек. Под ногами вкусно хрустит снег. Парк полон отдыхающих. В 17.00 здесь как бы происходит смена поколений: подростки спешат на каток или погулять на аллеях со сверстниками. А им навстречу идут родители с маленькими детьми, им пора возвращаться домой. Многие ребятишки упираются и хнычут, увести малышей с крутых снежных горок - дело нелегкое.

Парк им. Горького популярен у казанцев в любое время года. Летом здесь можно спастись от жары в тени старых деревьев и возле поющего фонтана. Осенью самое время насладиться пейзажами во время неспешных прогулок. Весной любопытно понаблюдать за пробуждением природы, послушать пение многочисленных птиц. Ну а снег дарит возможность вкусить всю прелесть зимних забав. Встретить как опытных, так и начинающих любителей покататься на коньках можно на большой ледовой площадке «Трудовые резервы». Здесь, под открытым небом, каждый день собираются люди разных возрастов. У горожан этот каток пользуется особой популярностью. Он очень просторный, места хватает всем, лед качественный и постоянно чистится от снега.

По главной аллее движется многолюдный поток молодых семей, которые пришли сюда с детьми покататься на ватрушках, ледянках, санках и даже на подручных средствах, приспособленных для катания с горок. На склонах парка есть из чего выбрать - от самых простых спусков до горок с резкими извилистыми поворотами и трамплинами. Есть и оборудованные деревянные горки, украшенные гирляндами. Но желающих прокатиться немного, поскольку там висят таблички, оповещающие, что горка построена на частные средства и катание платное. Понятное дело, в результате большинство любителей зимних забав выбирают горки, которые появились здесь благодаря матушке-природе.

В глубине парка, подальше от шума и суеты, можно заметить лыжню. Лыжники гоняют здесь до позднего вечера. Кстати, в парке есть услуга проката лыжного инвентаря. Я попыталась понять, где лыжня начинается и куда уводит, но так и не смогла найти ответ на этот вопрос. Наверное, ответ знают только любители лыжных прогулок, которые выбирают этот длинный и извилистый путь в окружении могучих деревьев в самом центре мегаполиса.

Парк хорошо освещен, там есть множество мест, где можно согреться и перекусить. К минусам можно отнести то, что на обширной территории парка находится всего лишь один туалет. Это вызывает некоторые неудобства у пришедших сюда на прогулку. А в остальном зимний отдых в парке Горького просто супер!