В 2017 году Казань посетили 2 млн 750 тыс. туристов. Это на 10% больше, чем в 2016 году. Почти 200 тыс. гостей столицы прибыли из-за рубежа - Германии, Турции, Чили, Китая.



В 2017 году Казань вошла в тройку популярных среди туристов городов для посещения в бархатный сезон, напомнили вчера на аппаратном совещании в мэрии. Наш город признан самым гостеприимным в России.

Казанские отели в прошлом году были загружены на 59%. Пик наполняемости был достигнут в дни проведения Кубка конфедераций - 93%. По информации Центра развития туризма Казани, в прошлом году наш город посетили 25% гостей в возрасте 26 - 35 лет, 23% - 36 - 45 лет, 22% - 46 - 60 лет, 21% - до 25 лет и 7,5% - старше 60. Большую часть туристов (80%) составили семейные люди. Женщин среди туристов - 65%.

Чаще всего в Казань приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ульяновской, Самарской областей. Прибывают они в Казань обычно на поезде. Если в первый раз, то на два-три дня, и 77% из таких туристов готовы вернуться в Казань еще раз.

Среди россиян пользуется спросом тур выходного дня. Ежегодно растет число бизнесменов, которые совмещают деловую поездку с туристической.

Чтобы привлечь в столицу Татарстана еще большее количество гостей, в Казани проводятся различные увлекательные мероприятия. Так, в прошлом году пользовались популярностью такие туристические новинки, как ночная экскурсия «Фонарщик», фестиваль «Окно в Париж» и путешествие на ретротрамвае. В 20018 году планируется открыть маршруты на двухэтажных прогулочных автобусах в район Нижнего Заречье с заездом на площадку центра семьи «Казан».