На минувшей неделе во время снегопада на Казань за 4 дня обрушилось 78 процентов месячной нормы осадков.



Для уборки города была привлечена дополнительная спецтехника. К выходным основные магистрали были очищены. На минувшем «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин заметил, что в декабре снега было еще больше - тогда выпало 237% месячной нормы осадков.

«По большому счету, в нормативные сроки на основных магистралях работа выполнялась, - отметил градоначальник. - Было определенное недовольство жителей, но к концу недели все основные магистрали были очищены».

Серьезной помехой для уборки снега остаются автомобили, припаркованные вдоль дорог. Работы проводятся ночью, но их качество снижается из-за того, что мешают личные машины казанцев. Мэр призвал УГИБДД Казани, комитет внешнего благоустройства исполкома столицы РТ и глав администраций города усилить работу по решению этого вопроса.

Кроме того, градоначальник поручил исполкому обратить внимание на уборку поселковых дорог и крыш домов, сообщается на сайте мэрии Казани.

«Не дожидаясь схода снега, надо поторопить управляющие компании, товарищества собственников жилья», - сказал он, поручив заместителю руководителя исполкома - председателю комитета ЖКХ Искандеру Гиниятуллину взять этот вопрос на контроль.