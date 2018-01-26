Сегодня состоялось расширенное заседание, посвященное итогам работы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в прошлом году и задачам на 2018 год.

В качестве спикеров выступили руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова, руководитель РА «Татмедиа» Айрат Зарипов, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, а также руководители редакций средств массовой информации.

На заседании были озвучены главные задачи работы ведомства - сохранить аудиторию СМИ и национальную прессу, следить за качеством контента, расширить присутствие средств массовой информации в интернете и социальных сетях.

В конце заседания были вручены государственные награды сотрудникам СМИ. Почетная грамота Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за многолетний плодотворный труд в области развития средств массовой информации была вручена руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрату Зарипову.

Справка

По данным Роскомнадзора на январь 2018 года, на территории РТ зарегистрировано 963 средства массовой информации, в том числе 561 печатное средство массовой информации, издающееся на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках.