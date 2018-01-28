В 2017 году Казань вошла в тройку популярных среди туристов городов для посещения в бархатный сезон. Наш город признан самым гостеприимным в России.

Казанские отели в прошлом году  были загружены на 59%. Пик наполняемости был достигнут в дни проведения Кубка Конфедераций – 93%. Среди россиян пользуется спросом тур выходного дня. Таковых в 2017 году было 55% туристов. Ежегодно растет число бизнесменов, которые совмещают деловую поездку с туристической.  