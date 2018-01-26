Жители микрорайона ждут строительства спортивного комплекса и реконструкции автодороги.

В казанском микрорайоне «Салават Купере» сдан 18-этажный жилой дом. Его новоселами стали 102 семьи, в том числе и супруги Мухаметзяновы, которые получили трехкомнатную квартиру по программе социальной ипотеки для работников бюджетной сферы.

Фархад и Роза Мухаметзяновы воспитывают двоих детей – восьмилетнего Дамира и полуторагодовалую Алину. Глава семейства семь лет работает слесарем-ремонтником на заводе «Казаньоргсинтез». Его супруга имеет 13-летний стаж ведущего специалиста в Госалкогольинспекции РТ, но сейчас находится отпуске по уходу за ребенком.

В очередь за жильем по программе социальной ипотеки супруги встали в 2014 году. В конце 2017-го, перед самым Новым годом, они узнали о выигрыше новой квартиры площадью 80 кв. м. Ранее семья проживала в двухкомнатной квартире вместе с родителями Розы.

«Новая трехкомнатная квартира стала отличным подарком к празднику! Сбылась моя давняя мечта. Квартира просто шикарная. Здесь очень большие комнаты и кухня. Микрорайон "Салават Купере" нам очень нравится. Красивая природа, отличное расположение, мы с мужем очень хотели получить квартиру именно здесь», – заметила Роза Мухаметзянова.

Особенно новоселов радует развитая социальная инфраструктура. В шаговой доступности находятся детский сад и школа, куда они планируют отдать детей. Рядом с новостройкой – благоустроенная игровая площадка, продуктовые магазины, банк, остановка общественного транспорта.

«Жить с родителями супруги в двухкомнатной квартире было тесновато. А теперь у каждого ребенка будет своя комната. Будем потихоньку благоустраиваться, ввозить мебель», – поделился планами Фархад Мухаметзянов.

Первоклассник Дамир тоже рад скорому переезду. В новой школе он надеется найти много новых друзей. Мальчик увлекается футболом, и его обрадовало наличие рядом с новым домом спортивной площадки. 1 февраля ему исполнится восемь лет, так что переезд стал отличным подарком к этому празднику.

«Школу новую уже видел, она очень красивая. Я очень хочу здесь учиться. А еще у меня будет своя собственная комната. Хочу, чтобы еще открыли бассейн, потому что люблю плавать», – рассказал он.

Активистка микрорайона «Салават Купере» Регина Калимуллина свое новоселье справила еще в сентябре прошлого года. Теперь она помогает новым жильцам при заселении полезными советами, отвечает на интересующие вопросы. Женщина рассказала ИА «Татар-информ» про местную инфраструктуру.

«1 сентября у нас откроется школа. Также есть два детских сада, но мест на всех, к сожалению, уже не хватает. Администрация Казани находится в постоянном контакте с нами, обещает создать дополнительные муниципальные места в нежилых помещениях. Уже открылись поликлиника для взрослых и отдел полиции. Детскую поликлинику обещали открыть к 1 июня – Дню защиты детей», – сообщила собеседница агентства.

В Салават Купере работают два продуктовых магазина, а скоро появится и третий. В настоящее время подбирается подходящее помещение для подросткового клуба. Жильцы микрорайона с нетерпением ждут возведения спортивного комплекса и открытия новых автобусных маршрутов.

Спорткомплекс «Ватан» относится ко второй очереди строительства. На лето запланирована сдача еще пяти домов. «Наши дети смогут ходить в секции, заниматься спортом», – сказала Калимуллина.

Активистка «Салават Купере» отметила также, что в район приезжают молодые семьи, участники программы социальной ипотеки, среди которых немало многодетных. Есть семьи, которые воспитывают по пять-семь детей. Для них очень важно наличие в шаговой доступности социальных и спортивных объектов. Также жильцам микрорайона обещали провести реконструкцию автодороги и открыть новый автобусный маршрут.

Реализация социальной ипотеки началась в республике в 2005 году. Это уникальная программа, обеспечивающая семьи доступным жильем с качественной чистовой отделкой в новостройках. Жилые помещения предоставляются с рассрочкой платежей с оформлением в собственность после полного взноса средств.

Стоимость неоплаченной части жилого помещения ежегодно увеличивается на 7 процентов. Сроки рассрочки платежей достигают 28,5 года и определяются в зависимости от первоначального взноса и стажа работы. Важной мерой поддержки семей в Татарстане является компенсация при рождении каждого ребенка в размере 200 тыс. рублей, которые списываются в счет погашения социальной ипотеки.