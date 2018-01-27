За 9 месяцев 2017 год оборот предприятий малого и среднего бизнеса вырос до 420 млрд рублей, а их доля в валовом территориальном продукте города достигла почти 40 %, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

В Казани успешно работает программа по поддержке предпринимателей. В ее рамках представителям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере обрабатывающего производства, строительства, операции с недвижимостью и прочим, предоставляется льготное кредитование на 5 лет.

В 2017 году 39 казанских предпринимателей получили льготные кредиты на сумму почти 300 млн рублей. Банк выдал им деньги по ставке 9,5 % на 3 года, исполком субсидировал 5% ставки по кредиту банка-оператора в течение первых 2 лет кредитного договора. В итоге, предприниматели получили кредиты под 4,5%.

Среди компаний, получивших льготное кредитование, 56 % занимаются производством оборудования и товаров для населения. Остальные это – компании, представляющие услуги в сфере образования, ЖКХ, внутреннего туризма.