В Казани успешно работает программа по поддержке предпринимателей. В ее рамках представителям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере обрабатывающего производства, строительства, операции с недвижимостью и прочим, предоставляется льготное кредитование на 5 лет.

В 2017 году 39 казанских предпринимателей получили льготные кредиты на сумму почти 300 млн рублей. Банк выдал им деньги по ставке 9,5 % на 3 года, исполком субсидировал 5% ставки по кредиту банка-оператора в течение первых 2 лет кредитного договора. В итоге, предприниматели получили кредиты под 4,5%. 

Среди компаний, получивших льготное кредитование, 56 % занимаются производством оборудования и товаров для населения. Остальные это – компании, представляющие услуги в сфере образования, ЖКХ, внутреннего туризма.