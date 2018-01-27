2016 года в Казани стартовал проект «Арендные каникулы», который позволяет представителям малого и среднего бизнеса брать в аренду муниципальные помещения на 5 лет и на льготных условиях.

С Напомним, что первые 2 года предприниматели не платят арендную плату, а в последующие годы лишь частично.

Но и к арендуемым помещениям выставлялись свои требования. Они находятся не на первой линии. В основном, помещения пригодны для производства или гостиничного бизнеса. Всего в перечне 109 объектов.

За время действия проекта на аукцион было выставлено 95 помещений, площадью свыше 15 тысяч кв. метров. Реализовано 63 права на заключение договора аренды. В 22 из них уже открыты хостелы, швейные мастерские, предприятия бытового обслуживания, турагентства, пекарни и прочие предприятия.

В 9 помещениях завершаются ремонтные работы. В 19 пока только готовятся к ним, ведется подготовительное согласование по инженерной системе.