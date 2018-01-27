В 2018 году запланировано строительство более сотни спортивных объектов на 427 млн рублей.

За пять лет в Татарстане появилась 791 спортивная площадка. С 2013 по 2017 год на Программу строительства универсальных спортивных площадок потратили почти 1,8 млрд рублей, в том числе 44 млн рублей из федерального бюджета.

За 2017 год в республике возвели 131 спортивный объект: 100 спортивных площадок, 20 хоккейных коробок с искусственным покрытием, раздевалками и трибунами.

Впервые в 2017 году в Татарстане освоили строительство блочно-модульных лыжных баз. За год появилось 11 лыжных баз – по одному объекту в 11 муниципальных районах республики.

Программа строительства спортивных объектов продолжится в 2018 году. В планах 113 объектов, включая спортивные площадки, хоккейные коробки и блочно-модульные лыжные базы. На эти цели из республиканского бюджета выделят более 427 млн рублей.