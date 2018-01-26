В соревнованиях приняли участие 90 стрелков, которые соревновались в двух возрастных группах.

На круглом стенде в младшей возрастной группе победу одержали Тимур Шакиров и Мария Шиханова. А в трапе победу праздновали Арина Куянова и Дмитрий Вавилов.

Юниоры и взрослые спортсмены соревновались вместе. В финале в трапе по итогам перестрелки первым стал Артем Маврин, вторым – Никита Костин, а третьим – Вильдан Сафин.

У женщин на траншейном стенде победу одержала Елена Вахтурова. В ските у женщин победила Екатерина Понедельникова, а у мужчин победил Владислав Бузунов.

