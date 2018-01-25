Напомним, что Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее в городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля.

В Южной Корее на нескольких утиных фермах зарегистрирована вспышка птичьего гриппа, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ. Специалисты ведомства призывают туристов, планирующих поездку на Олимпийские игры, соблюдать следующие меры предосторожности:

- привиться тем, кто еще не сделал этого.

- пользоваться масками в местах скопления людей.

- не контактировать с домашней и дикой птицей на рынках, домашних хозяйствах и т.д.

- не покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли.

- Помнить о гигиене рук, регулярно проветривать помещения, вести здоровый образ жизни.