Это можно сделать через портал госуслуг РТ.

Татарстанские родители могут поменять детский сад в очереди на портале госуслуг РТ, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ. Раньше в заявлении на получение места в детском саду можно было поменять учреждение только путем личного обращения в районный отдел образования.

Теперь родители получили возможность сделать это в режиме онлайн. Правда воспользоваться услугой можно только раз в год. При изменении данных о детском саде, место в предыдущем учреждении будет аннулировано.