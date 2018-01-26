МОК опубликовал на своем сайте правила поведения для спортсменов и представителей делегации из России на ОИ-2018.

Исходя из правил, атлеты, должностные лица команды и главы делегации обязаны:

1. Уважать решение исполнительного комитета МОК.

2. Обращаться к представителям делегации только как «OAR» «Олимпийский атлет из России» или «ОАР».

3. Уяснить, что олимпийские атлеты из России будут соревноваться под олимпийским флагом, а во время церемонии награждения буде звучать олимпийский гимн.

4. Все аккредитованные спортсмены и члены делегации во время тренировок, соревнований, в повседневной жизни, а также во время торжественных церемоний, должны быть одеты в форму, утвержденную МОК. То же касается аксессуаров и значков.

5. Атлеты и члены делегации России должны воздерживаться от любой формы публичной активности, связанной с гимном, флагом и государственными символами на всей территории олимпийских объектов, а также в медиа (включая социальные сети, ретвиты и репосты в них). Представители делегации смогут вывесить флаги в своих спальнях и закрытых помещениях, но только после одобрения МОК.

6. Воздерживаться от альтернативных церемоний награждения, организованных ОКР на территории олимпийских объектов или третьей стороной для олимпийских атлетов из России на территории олимпийских объектов.

При этом болельщикам использование российского флага не запрещается. МОК создал особую комиссию, которая будет внимательно следить за россиянами и соблюдением ими правил.

Такие вот Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.