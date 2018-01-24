В Доме-музее Василия Аксенова открылась выставка работ известного фотохудожника Евгения Канаева «Секреты старого дома».

Здесь представлено около 60 фотографий вещей, собранных фотографом в старых домах. У него в мастерской уже целый музей из реликтовых рукомойников, замков, ключей, колокольчиков, задвижек, которые были в печах, и многих других мелочей. Для кого-то это - старый хлам. А у Евгения Канаева каждая вещь в кадре - это неповторимая атмосфера того времени, той эпохи.

И еще одна особенность - все фотографии напечатаны на деревянных досках, что делает выставку еще более теплой и живой.