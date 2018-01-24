Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции  УМВД России по городу Набережные Челны  задержан местный житель по подозрению в реализации фальсифицированной спиртосодержащей продукции.

В  ходе   оперативно-розыскных  мероприятий оперативники установили, что мужчина сбыл  10  пятилитровых пластиковых баллонов со спиртосодержащей жидкостью. В  ходе дальнейших мероприятий  в гаражных боксах  обнаружено помещение по изготовлению фальсифицированной алкогольной  продукции. В помещении находилась  линия розлива водки, состоящая из 1 разливочного сепаратора и 2 станков для укупорки бутылок водки, а также сырье для изготовления и готовая  продукция. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)).