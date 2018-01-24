По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.180 УК РФ.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Набережные Челны задержан местный житель по подозрению в реализации фальсифицированной спиртосодержащей продукции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что мужчина сбыл 10 пятилитровых пластиковых баллонов со спиртосодержащей жидкостью. В ходе дальнейших мероприятий в гаражных боксах обнаружено помещение по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. В помещении находилась линия розлива водки, состоящая из 1 разливочного сепаратора и 2 станков для укупорки бутылок водки, а также сырье для изготовления и готовая продукция. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)).