Сегодня в Исполкоме Всемирного конгресса татар состоялось заседание Совета общества краеведов РТ.

В рамках заседания состоялась презентация историко-краеведческих изданий. Был представлен коллективный труд «Сатыш-гасырлар аша 1170-2017 еллар» - история деревни Сатышево - одного из древних селений Сабинского района Татарстана.

Также свою книгу «Хужа Хәсән — минем гомер бишегем» («Хозесаново — колыбель моя») представил краевед, залуженный экономист РТ, уроженец села Хозесяново Кайбицкого района РТ Вячеслав Данилов. В книге собраны архивно-исторические материалы о селе, начиная с 1710 года, крещеным татарам, проживающим в Кайбицком районе нашей республики.

Кстати, это уже вторая книга Вячеслава Власовича. Первый его труд «Хозесаново — земля моих предков» вышел в свет несколько лет назад. Причем обе книги автор издал за свой счет.