Это шахматное первенство состоялось в Казани в рамках декады «За здоровый образ жизни».
В соревнованиях, прошедших на базе Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им. Р.Г. Нежметдинова, приняли участие 9 команд преподавателей ВУЗов. По итогам 9 туров победила команда КНИТУ-КХТИ, набравшая 30,5 очка из 36 возможных. Серебряным призером стала сборная К(П)ФУ - 29 очков. Почетное третье место заняла команда КГАСУ - 28,5 очка.
Ольга ИВАНЫЧЕВА; Фото предоставлено пресс-службой Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им. Р.Г. Нежметдинова
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