Премьерный выход «ШАЯН ТВ» в эфир запланирован на 1 февраля.

Сегодня генеральный директор АО ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов представил журналистам детский телеканал «ШАЯН ТВ». Он начнет свое вещание в тестовом режиме с 1 февраля. Это первый в республике детский телеканал на татарском языке. Первое время его передачи будут выходить на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». В дальнейшем телеканал перейдет на работу в круглосуточном режиме с трансляцией через спутник, кабельные сети, Интернет и мобильное приложение.

Главный герой телеканала – озорной и любознательный мальчик Шаян. У него есть друзья: примерная девочка Биби, котенок Мияу, электронная игрушка Маэмай. Миссия нового детского телеканала – создание единого познавательно-образовательного пространства на татарском языке для детей, которые проживают на территории РТ и за ее пределами. В программе телеканала будут представлены более 20 образовательных, познавательных и развлекательных программ, а также - игровые шоу, мультфильмы и фильмы, дублированные на татарский язык. Программы нового телеканала будут способствовать глубокому изучению татарского языка.