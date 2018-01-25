В автограде в тестовом режиме начнет действовать система управления движением «зеленая волна»*.

Соответствующее оборудование будет установлено на пешеходных переходах, где поток людей не постоянный, сообщили в местной Госавтоинспекции.Таким образом планируется облегчить движение транспорта на конкретных участях.

* Светофоры будут оборудованы вызывным устройством с сенсорным окном, после прикосновения к которому на табло зажигается надпись «Ждите». После оценки дорожной ситуации на светофоре появляется разрешающий сигнал и надпись «Идите».