Вчера замечательному детскому поэту, писателю, драматургу, автору-исполнителю Борису Вайнеру исполнилось 70 лет.

Праздничный вечер, посвященный этой дате, состоялся в театре «Экият».

Назывался вечер «Летим со мной!». Это строка из одной новогодней песенки юбиляра:

...Незаметно тает время, как мороженого шарик, –

Тает день и тает вечер, тает год и тает век.

Только вечный светит месяц, как оранжевый фонарик,

Только танец бесконечный за окном танцует снег.

Я снежинка, я снежинка, я снежинка

Над головой, над головой,

Я пушинка, я пушинка, я пушинка –

Летим со мной, летим со мной!

Праздник получился по-домашнему теплый, душевный. Гости, действительно, «улетели» в добрый, светлый, радостный, веселый и остроумный мир поэзии Бориса Вайнера.

Цветов и подарков было много: от Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Союза писателей РТ, друзей, коллег. Председатель Союза журналистов РТ, заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова тоже тепло поздравила юбиляра и передала ему благодарственное письмо от Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Друзья подготовили для именинника необычные сюрпризы: отрывки из кукольных спектаклей, поставленных по пьесам Вайнера, а народный артист Татарстана Владимир Федотов - виртуозный аккордеонист - сыграл попурри на тему татарских народных мелодий. Удивили ребята из музыкальной школы № 16 - они классно, артистично исполнили две песни на стихи юбиляра.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Желаем Борису Гиршевичу радости, здоровья, много новых стихов, песен, спектаклей.