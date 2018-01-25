Вчера, в день 80-летнего юбилея Владимира Высоцкого в Казани, у здания Молодежного центра «Ак Барс», открылась памятная доска.

Надписи на трех языках: русском, татарском и английском, гласят, что здесь, в гостинице МЦ жил актер, поэт Владимир Высоцкий во время гастролей в Казани с 12 по 18 октября 1977 года.

Памятный знак был открыт благодаря инициативной группе казанцев под руководством исследователя творчества Высоцкого Владимира Урецкого.

В церемонии открытия доски приняли участие первый заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, директор Дома-музея В.Аксенова Ирина Аксенова, председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. А.Вавиловой, лауреат премии «Своя колея» Владимир Вавилов, представитель клуба авторской песни «Привал» Булат Сайфуллин, бывший главный администратор Татгосфилармонии им.Г.Тукая Яков Клопоух и многие казанцы – почитатели таланта Владимира Высоцкого.