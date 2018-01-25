Полузащитник казанского «Рубина» Мийо Цакташ вернулся в свой предыдущий клуб – именно из хорватского «Хайдука» в середине сезона 2015/16 гг. Цакташ и перебрался в Казань. Подробности перехода пока не сообщаются.