Победительницей завершившегося в Казани республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан - 2018» стала студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 19-летняя Камилла Хусаинова.
Обладательница титула и короны «Мисс Казань - 2018» - студентка первого курса Высшей школы информационных технологий и информационных систем К(П)ФУ, будущий программист Гузель Мусина, передает ИА «Татар-информ».
Традиционно в финальном этапе конкурса приняли участие 30 самых красивых девушек республики в возрасте от 14 до 23 лет из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Менделеевска, Зеленодольска и Нижнекамска.
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