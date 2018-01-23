В 2018 году на Программу строительства многофункциональных культурных центров выделят почти 280 млн рублей из бюджета республики.

В 2017 году в Татарстане возвели 31 многофункциональный культурный центр общей мощностью 2600 мест. В 2018 году Программа строительства многофункциональных культурных центров продолжится. Планируется построить 28 многофункциональных центров. На реализацию программы из республиканского бюджета выделят почти 281,89 млн рублей.

Для сравнения – в 2017 году на эти цели выделили 282,38 млн рублей.

Программа по строительству объектов культурного значения реализуется с 2012 года. За шесть лет в республике построили и ввели в эксплуатацию 257 сельских клубов более чем на 41,5 тыс. мест. Объем финансирования программы с 2012 по 2017 год составил более 2,6 млрд рублей.