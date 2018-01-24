В детском саду №85 «Умка» в Ново-Савиновском районе Казани открылся собственный ледовый каток. Важное приобретение для дошкольного учреждения стало возможным благодаря проектам «Хоккей детям» и «Волшебный конек», которые реализуются в детском саду со дня его основания - с 2014 года.



На улице чувствительный мороз - 12 градусов, а малышня вокруг новенького катка бодро приплясывает под зажигательную музыку. В руках надувные палки-стучалки с логотипом хоккейного клуба «Ак Барс», на многих спортивная форма, как у любимой команды. Ничего, что щечки и носики «кусает» январский ветер - ребята решительно готовы выстоять всю торжественную церемонию открытия ледового катка. А родители сегодня - самая горячая и дружная группа поддержки для них.

Как и положено на подобных мероприятиях, детсадовцев пришли поздравить высокие гости. Среди них - исполнительный директор Федерации хоккея РТ Кирилл Голубев, генеральный менеджер ХК «Ак Барс» Равиль Шавалеев, тренеры центра Даниса

Зарипова Виктор Калачик и Руслан Зайнуллин - оба профессиональные хоккеисты. Все они в своих поздравительных выступлениях говорили о значимости этого маленького для города, но большого для детского спорта события.

«Навыки, полученные в самом раннем возрасте, еще в детском саду, обязательно пригодятся в более старшем возрасте», - уверен Кирилл Голубев.

Гости пришли не с пустыми руками. Чтобы на тренировках детвора не замерзала, Федерация хоккея РТ подарила им теплые валенки. В ответ ребята показали, чему научились за четыре года в детском саду. Юные фигуристки подарили всем танцевальный номер, а маленькие хоккеисты поучаствовали в мастер-классе от Виктора Калачика и Руслана Зайнуллина, показав умение кататься на хоккейных коньках.

- По инициативе Федерации хоккея РТ, руководство которой обратилось к Президенту РТ Рустаму Минниханову, был разработан и внедрен инновационный проект «Хоккей детям». Предложение было одобрено руководством республики, - рассказывает заведующая садиком Екатерина Репина. - Так был построен детский сад, который открылся в 2014 году. Это единственное в Татарстане детское учреждение с расположенным внутри здания крытым катком с синтетическим льдом. Прошло чуть более трех лет, и наши дети получили настоящий ледовый каток площадью примерно 200 квадратных метров. Одновременно мы запустили еще один проект - «Волшебный конек». Он направлен на обучение детей фигурному катанию с трех лет.

Занятия на крытом катке начались почти сразу после открытия детского сада. Азам хоккейного мастерства мальчишек обучает тренер Евгений Чепрасов. Он отличник ФК РТ, мастер спорта. Чепрасов - чемпион России в составе команды «Нефтяник» в сезоне 1994/95 года, чемпион РТ в сезоне 2004/2005 года. Его достижения в качестве тренера: чемпион России в сезоне 2010/11 года, бронзовый призер России в сезоне 2008/2009 года с командой «Ак Барс».

Мастерству фигурного катания дошколят обучает Екатерина Губаева. Она мастер спорта, многократный призер чемпионатов мира и международных соревнований, призер зимней Всемирной универсиады в 2009 году.

В детском саду «Умка» 8 групп. Каждый тренер ежедневно проводит свои занятия в каждой группе. Одно занятие - на катке по подгруппам. У мальчиков обучение хоккею с 4 лет, у девочек обучение фигурному катанию с 3 лет. Продолжительность тренировки согласно требованиям СанПиН от 15 до 30 минут чистого катания. Авторы проекта не стремились превратить дошкольное учреждение в спортивный центр. Целью разработчиков было вызвать интерес у детей и их родителей к спорту. Надо сказать, у них это получилось. Многие воспитанники детсада занимаются в городских ДЮСШ.

Шестилетний Алексей Закамский два года занимается хоккеем. Основные уроки он получает четыре раза в неделю в хоккейной школе «Ак Барса». И ни за что не пропускает занятия в детском саду. Его мама признается, что в большую школу они пошли после первых занятий в детском саду.

- Мы обучаем детей основам, учим быть ловкими, гибкими, - говорит Евгений Чепрасов. - Малыши осваивают умение координировать свои движения. Этого достаточно для старта, пробуждения интереса. А дальнейшее зависит только от родителей и самого ребенка.