Зима на пике - отовсюду поступают новости об усилении морозов, метелях и росте заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наша задача в это время - пережить холода и не заболеть. И в этом деле мед нам в помощь. Предлагаем нашим читателям рецепты полезных блюд с использованием этого живительного продукта.



Салат морковный

Ингредиенты: свежая морковь - 2 шт., мед - 2 ч. ложки, сок лимона - 1 ст. ложка, горчица - 1 ч. ложка.

Мытую морковь натереть на крупной терке. Мед смешать с горчицей и соком лимона. Полученным соусом полить морковь и перемешать. Дать салату настояться 20 минут и подавать на стол. При желании можно посыпать сверху грецкими или кедровыми орешками.

Мясо в медово-соевом соусе

Ингредиенты: постная свинина или телятина - 700 г, сухие приправы - 1 ст. ложка, черный молотый перец - 0,5 ч. ложки, мед - 1 ст. ложка, соевый соус - 2 ст. ложки, кислые яблоки - 2 шт., растительное масло - 2 - 3 ст. ложки.

Мясо нарезать на порционные ломти толщиной 1 см и слегка их отбить. В миске смешать приправы, перец, мед, соевый соус, растительное масло и натертые на крупной терке яблоки. Полученной смесью намазать мясо, положить в глубокую посуду, накрыть сверху тарелкой и придавить грузом. Мариновать 2 - 3 часа, а можно оставить на ночь. Подготовленное мясо жарить на растительном масле до румяной корочки - с каждой стороны примерно по 4 - 5 минут. При необходимости можно потом подержать в микроволновой печи на максимальной температуре 5 - 6 минут. Подавать с отварным картофелем, посыпанным нарезанным свежим укропом.

Компот с сухофруктами и медом

Ингредиенты: курага, изюм, чернослив, сушеные яблоки и замороженная клюква - по 100 г, мед - 2 ст. ложки, кипяток - 3 литра.

Все сухофрукты хорошо промыть, переложить в 5-литровую кастрюлю. Влить кипяток, тщательно перемешать, накрыть крышкой - пусть настаивается. Добавить мед, когда горячая вода станет теплой, чтобы сохранить полезные свойства продукта. Чем дольше компот будет стоять, тем слаще и насыщеннее окажется вкус. Общее время - около двух часов.

Приятного аппетита!