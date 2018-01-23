Вчера в театре им. В.И.Качалова состоялся юбилейный вечер Геннадия Прыткова. В свой день рождения Геннадий Николаевич вышел на сцену в главной роли в спектакле «Дядюшкин сон». Это одна из многих ярких ролей, сыгранных актером за 50 лет работы в Качаловском театре.



Представляем юбиляра

Геннадий Прытков родился 25 января 1948 года в селе Левашево Алексеевского района Татарской АССР. Окончил Казанское театральное училище, курс педагогов Веры Иосифовны Улик и Ефима Александровича Каменецкого. Учился на вечернем отделении, а днем работал станочником на заводе «Стройдеталь».

С 1968 года - актер Казанского государственного академического русского Большого драматического театра имени В.И.Качалова. 14 лет преподавал в Казанском театральном училище. С 2001 года несколько лет преподавал в Казанской государственной академии культуры и искусства.

Заслуженный артист России, народный артист России, лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая за исполнение роли Гаева в спектакле по пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» (2009 год).

Первые 25 лет - самые трудные

- 50 лет в одном театре - это достижение, достойное Книги рекордов Гиннесса! Геннадий Николаевич, а какие самые сложные периоды были за эти полвека?

- Первые 25 лет - самые трудные. Это была бесконечная смена режиссеров, ощущение актерской ненужности. Приходит в театр новый режиссер, только-только начинаешь привыкать к нему, и вдруг он исчезает.

Но в эти годы были и счастливые моменты: работа с Виталием Михайловичем Миллером - моим первым режиссером, Владимиром Михайловичем Портновым, Семеном Евгеньевичем Ярмолинцем. А 25 лет назад пришел Александр Яковлевич Славутский, который взял театр в свои руки, - и театр, и актеров. С его приходом закончился период брожения, отчаянья.

- Неужели актеру так нужен хозяин?

- Обязательно! Нужен такой хозяин, которому нужен данный артист. Сейчас я чувствую, знаю, что я нужен. Знаю, что я на своем месте. А раньше порой возникало сомнение: правильно ли я выбрал свой жизненный путь?

- Что вам помогло не сломаться в те непростые времена?

- Друзья помогали, жена моя Ирина Игоревна Чернавина. Они всегда были рядом, не давали мне утонуть в этом отчаянье. Просто не позволяли - и все.

Для меня это было очень сложно. Я по натуре своей нытик, меланхолик, мне свойственно уныние. Одна наша замечательная знакомая однажды сказала: «Геннадий, перестаньте ныть! Вы сами выбрали эту профессию!» И эти простые слова вдруг дошли до моего сознания, до моей души.

Ныть бесполезно. Это отнимает силы, энергию. Надо постоянно работать. Конечно, каждому актеру жизненно необходимо признание режиссера, зрителей, коллег. Если признания нет, то легко снова скатиться в уныние, безысходность, сидеть, плакать и жалеть себя, такого несчастного.

«Театр 99» - это был побег от отчаянья

- В 90-е годы вы организовали «Театр 99» - первый в Казани театр-студию. Театралы до сих пор вспоминают «Лолиту», другие ваши постановки. Успех был потрясающий, на спектакли было не попасть… Как вы отважились на такой рискованный шаг?

- Это был побег от того самого отчаянья и разброда, которые царили тогда в театре. Сын Артем видел, как болезненно все это воспринимаю, и сказал: «Ну зачем тебе во всем этом участвовать? Тебе это надо?» И предложил сделать свой театр. Он взял на себя всю организационную и финансовую часть, в результате появился «Театр 99». Мы играли в зале учебного театра театрального училища, где было ровно 99 зрительских мест. Наш театр продержался 4 года, и это было замечательное время.

- Вы сами ставили спектакли. Не страшно было браться за режиссуру?

- «Театр 99» многое мне дал, и самое главное - он помог понять, что режиссура - это не мое. Актер и режиссер - это абсолютно разные профессии, абсолютно разные организмы, живущие по своим законам. Я все-таки больше актер, чем режиссер.

Искренне восхищаюсь нашим режиссером Александром Яковлевичем Славутским, потому что сам не понаслышке знаю, что такое держать в своих руках театр. Он держит Качаловский театр 25 лет. Это не только профессиональное, но и человеческое достижение. Умение быть руководителем, хозяином - это тоже талант. А еще он знает и понимает актеров. И при всей своей строгости, требовательности он умеет прощать актерам какие-то их слабости. А это очень важное качество для режиссера.

«Вы идете в чудовищную профессию»

- Своих студентов - будущих актеров - как и чему учили?

- Со студентами у меня было все просто и сложно одновременно. Я их сразу предупреждал: «Вы идете в чудовищную профессию. Профессию, где вы потеряете себя, потому что будете бесконечно играть разные роли, бесконечно менять обличия. Не ходите в эту профессию! Это я вам говорю на своем жизненном опыте».

- Как вы думаете, зачем современные мальчишки и девчонки идут в актеры? Ведь профессия зависимая, платят немного.

- Они насмотрелись телевидения и думают, что жизнь актера - это только слава, огромные гонорары. В их понимании профессия не требует никаких усилий - стоит им выйти на сцену, и весь мир будет у их ног. Но когда они начинают постигать азы профессии, то делают такие огромные глаза: «Ой, а мы не знали, что это все так сложно…»

Поменять их отношение к профессии не так просто. По крайней мере, первые три года приходилось делать все, чтобы они поняли одну мысль: надо постоянно работать. И если после этого человек решает остаться в актерской профессии, мне за него не страшно - он знает, куда и зачем идет. А остальным советовал: «Уходите! Не теряйте времени даром, пробуйте себя в чем-нибудь другом!»