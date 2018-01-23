В Музее естественной истории Татарстана 30 января откроется фотовыставка «Заповедная Россия. Командорский заповедник». Она посвящена 100-летию основания заповедной системы в России.



Автор фотоснимков - Мария Бондарь. Фотохудожник живет и работает в Москве. Она преподает русский язык, литературу и информатику, а свободное время посвящает путешествиям и фотозарисовкам.

Командорский государственный природный биосферный заповедник - самый большой морской заповедник России. Он располагается в северной части Тихого океана недалеко от полуострова Камчатка на Командорских островах и прилегающей акватории Берингова моря и Тихого океана.

В экспозиции будут представлены фотоснимки из жизни обитателей заповедника, некоторые из которых занесены в Красную книгу.

Фотовыставка продлится до 13 мая. Вход на нее будет свободным, сообщает «Татар-информ».