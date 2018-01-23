Как московские татары сохраняют свой родной язык? Почему национальный театр можно назвать последней крепостью татарского языка? Об этом рассказала наша гостья из Москвы, известный татарский писатель и поэт, координатор клуба татарских интеллектуалов Москвы «Зыялылар» («Интеллигенция») Назифа Каримова:

- Проблемы с изучением и сохранением родных языков большие. И в этой ситуации у национального театра очень важная миссия. Еще Марсель Салимжанов говорил, что татарский язык сохраняется во многом благодаря именно театру. Действительно, театр должен нести зрителям правильный, красивый, литературный язык. И очень обидно видеть, когда татары приходят в татарский театр и берут наушники, чтобы слушать перевод, потому что плохо понимают или совсем не понимают родной язык.

Я была одним из первых инициаторов создания в Москве татарских групп в школах. Там преподавали замечательные педагоги. Дети изучали не только язык, но и народные танцы, песни. Эти уроки были очень востребованы, родители возили детей на занятия из разных районов города. В правительстве Москвы поняли необходимость создания татарской школы, и ровно 20 лет назад открылась средняя общеобразовательная школа с этнокультурным татарским компонентом образования №1186. В 2006 году школе было присвоено имя Мусы Джалиля. Несмотря на непростые времена, школа держится, хотя часы татарского языка там сократились до одного урока в неделю.

Еще одна проблема. В Москве нет татарского театра, даже народного, самодеятельного, не говоря уже о профессиональном. В историческом здании татарского культурного центра есть концертный зал, но он не подходит для театральных постановок. А национальный театр необходим, потому что сейчас ситуация сложилась такая, что главные уроки языка зрители могут получить только в театре. Так что татарский театр вполне можно назвать последней крепостью татарского языка. Поэтому национальные театры надо поддерживать, особенно театры кукол, детские и молодежные театры.