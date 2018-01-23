На этой неделе на XXIII сессии Казанской городской Думы третьего созыва подвели итоги Года экологии и общественных пространств в РТ. Сделано много, но еще больше предстоит сделать, резюмировали народные избранники.

В 2017 году началась реконструкция биологических очистных сооружений канализации «Водоканала». Первый этап реконструкции предполагает предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Для этого существующие сооружения покрывают съемными конструкциями, предусмотрена система очистки воздуха. Укрытию подлежат 25 очистных сооружений, в настоящее время ведется монтаж на 5 из них.

На втором этапе реконструкции появится производство по переработке иловых осадков. Ил перестанут вывозить на существующие иловые поля, на которых в ходе третьего этапа будет проведена рекультивация. Экологически безопасный комплекс очистных сооружений и переработка иловых остатков позволят вернуть городу значительную территорию волжского берега. При этом, как было отмечено на сессии, строительство завода по переработке ила не затронет дома в жилом массиве Отары.

Технический этап рекультивации был выполнен в прошлом году и на полигоне ТБО в Самосырово. Несколько лет назад казанцы, проживающие в районе Самосырово, о таком могли только мечтать. Свалка расположена всего в 2,5 км от Казани и занимает участок земли площадью 32 га. Объем накопленных отходов - более 45 млн тонн. Высота свалки - 45 метров от уровня земли.

В результате выполненных работ высота свалки снижена на 15 - 17 метров, уже сформированы пологие склоны. За прошлый год строители смонтировали систему сбора газа, накопившегося в толще отходов, уложили гидроизоляционную пленку, которая препятствует поступлению в тело свалки атмосферных осадков и кислорода.

На пленке, как положено по технологии, разложили грунт толщиной 70 см, который в этом году будет засеян травой и древесно-кустарниковой растительностью. Бывшая свалка должна превратиться в зеленый холм.

Многое предстоит сделать для решения проблемы с нехваткой очистных сооружений на выпусках ливневой канализации. Разработана проектно-сметная документация, проведена госэкспертиза для строительства очистных сооружений в районе Казанской государственной академии ветеринарной медицины. Отведены земельные участки под очистные сооружения на улицах Х.Такташа, Авангардная, Техническая. Городу требуется еще 20 очистных сооружений.

Хорошей традицией стал двухмесячник по санитарной очистке городских территорий. В прошлом году в нем приняли участие более 160 тысяч горожан, свыше 4 тысяч предприятий и организаций Казани, было задействовано около 2,7 тысячи единиц спецтехники.

Во время весенних и осенних субботников были вычищены от мусора городские парки и скверы общей площадью около 300 гектаров, а также 17 млн кв. м зеленых зон. Всего в 2017 году в Казани было высажено более 15 тысяч деревьев и 43 тысяч кустарников.

Эффективно прошла республиканская экологическая акция «Чистый берег». Силами городских предприятий и активистов очищены береговые полосы водных объектов (рек, озер, прудов) на площади свыше 300 гектаров. В результате Казань заняла первое место в акции «Чистый берег» в номинации «Лучший муниципальный район».

В Год экологии и общественных пространств продолжились работы по реконструкции парков. В 2017 году на благоустройство казанских парков и скверов было израсходовано более 1 млрд рублей. В результате обновлены парки Урицкого, «Крылья Советов», «Черное озеро», Горкинско-Ометьевский лес, парк Победы, парк по ул. Сыртлановой, набережная озера Нижний Кабан, городской лес «Лебяжье».

В этом году работы по благоустройству продолжатся в парках «Крылья Советов» и «Калейдоскоп», Горкинско-Ометьевском лесопарке, сквере по ул. Абсалямова, на бульваре по ул. Фучика, в парке у ЖК «Комсомолец» по ул. Карбышева.

Не имеющий аналогов в Татарстане - такую оценку получил проект по возрождению системы озер Лебяжье, которой уже не первый десяток лет грозило высыхание. Не имея подземных источников, три водоема подпитывались только дождевыми водами.

Реализация масштабного проекта имеет огромное значение для экосистемы Казани. Полноценное восстановление этого природного объекта позволило увеличить водную гладь озер с 4 до 32 гектаров. В 2018 году наполненные водой озера будут заселяться живностью и водорослями.

В рамках федеральной целевой программы в 2017 году начаты работы по экореабилитации исторического русла Казанки - водного объекта «Пруд Адмиралтейский».

На предприятиях, сбрасывающих сточные воды в Казанку, в течение года проводились масштабные проверки с привлечением прокуратуры. Нарушители были наказаны, им предписали устранить нарушения.

Прошлым летом туристы и казанцы отмечали, что город заметно похорошел, в нем появилось много цветов. Результатом реализации проекта «Цветущая Казань» стали цветники общей площадью 56 тыс. кв. м, а также 10,5 тысячи украшающих город вазонов и кашпо с цветами.

Приятным дополнением к этому проекту стал «Цветочный фестиваль». Он проводился в Казани уже третий раз на площади перед театром кукол «Экият». В прошлом году в фестивале приняли участие 12 ландшафтных организаций. За летний период эту радующую глаз площадку посетили около 500 тысяч человек.

Этот проект был отмечен дипломом на VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2017 года в номинации «Лучший реализованный выставочный сад». Также Казань вошла в тройку самых комфортных для проживания городов-миллионников России.