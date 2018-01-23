В Татарстане с рабочим двухдневным визитом побывал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он встретился с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии.

Во встрече приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, президент Болгарской исламской академии Камиль Исхаков и ее ректор Рафик Мухаметшин, а также другие религиозные деятели.

На встрече обсуждались вопросы формирования целостной системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы, были подведены первые итоги работы академии. Встреча российского лидера с религиозными деятелями со всей страны продолжалась свыше полутора часов и завершилась далеко за полночь.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил главе страны подарок - тугру его имени, изготовленную казанским каллиграфом Рамилем хазратом Насибулловым, сообщает ИА «Татар-информ».

Тугра на Востоке использовалась как персональный знак правителя в виде орнаментально украшенной арабской вязи с именем и титулом.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на встрече поблагодарил Президента России за поддержку в реализации проекта Болгарской академии и рассказал о вкладе татарских богословов в развитие мирового ислама.

Вчера Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, где понаблюдал за демонстрационным полетом модернизированного самолета Ту-160М и пообщался с работниками предприятия.

Президент России отметил, что в 2015 году им была поставлена задача по диверсификации оборонных предприятий. «У нас целая программа существует постепенной диверсификации военных производств с тем, чтобы новейшее оборудование, которое и в этом цехе есть, могло быть использовано», - сказал он.

«Пик оборонного заказа пройдет для вас не скоро еще, до 2027 года полная загрузка. Нужно думать и о будущем. И конечно, будем этим заниматься», - заключил Президент РФ.

В рамках визита Владимира Путина на авиационное предприятие состоялось подписание контракта на поставку 10 стратегических бомбардировщиков Ту-160М между ПАО «Туполев» и Министерством обороны РФ. Общая сумма контракта превышает 160 млрд рублей.

«Надо подумать и о гражданской версии подобных самолетов. При такой огромной территории, как у нас, уверен, это будет востребовано. В этом смысле нужна будет, конечно, большая работа, но она абсолютно реальна к завершению. Всем будет чем заниматься, и не просто чем-то, а очень интересным и нужным делом», - отметил Владимир Путин.

Подписание прошло в 45-м цехе завода, где размещены установка электронно-лучевой сварки и печь титанового обжига. Цех является ключевым для производства ракетоносца Ту-160.

Производство самолетов Ту-160 на Казанском авиазаводе началось в 1984 году и было приостановлено в начале 90-х. В 2015 году руководство Минобороны РФ заявило о восстановлении производства стратегических бомбардировщиков в модифицированном виде - Ту-160М2.

Ту-160М был построен из технологического задела с целью восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых двигателей с улучшенными характеристиками.

Серийный выпуск ракетоносцев должен начаться в 2023 году. Министерство обороны РФ планирует закупить не менее 50 таких ракетоносцев.

В ходе посещения завода главу государства сопровождали заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Днем ранее на встрече с работниками Уфимского моторостроительного производственного объединения Владимир Путин сообщил, что принята государственная программа вооружения до 2027 года. Ожидается, что КАПО им. С.П.Горбунова займет свое место в новой программе вооружения.

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Татарстан встретился с участниками форума студенческих клубов «Вместе вперед!», который проходил в «Татнефть-арене». Российский лидер, выступая перед пятитысячной аудиторией, поздравил студентов с их «профессиональным» праздником.

Президент России пожелал представителям молодого поколения, чтобы они «всегда были устремленными вперед, дерзкими, смелыми, чтобы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной страны».

«Вы - люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии», - подчеркнул Путин, выступая перед участниками форума.

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Казань посетил институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (КФУ). Там он побывал в центре симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ КФУ и инжиниринговом центре медицинских симуляторов.

Владимира Путина сопровождали Президент Татарстана Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие.

Затем в здании института фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялся телемост с участием Владимира Путина и студентов ведущих федеральных университетов. Темой обсуждения стали вопросы академической мобильности, трудоустройства выпускников вузов и другие проблемы студенчества в России.