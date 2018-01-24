Владимир Путин в Казани в День студента принял участие во Всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед".

День студенчества преподнес учащимся множество сюрпризов. Перед ребятами на сцене "Татнефть Арены" выступили приглашенные звезды - Юлианна Караулова, группы "Банд'Эрос", "Звери". Само мероприятие вел известный телеведущий Арчи. Студенты активно подпевали артистам, пританцовывали под их композиции.

Настоящим же сюрпризом для студентов стал приезд на праздник Владимира Путина. Президент страны поздравил всех собравшихся с Днем студенчества России:

- Я поздравляю всех студентов России, преподавателей, наставников! Желаю вам успехов в учебе, будущей жизни. Благодаря студенчеству и молодежи Россия остается юной, дерзкой, устремленной в будущее. Хочу пожелать вам, чтобы вы всегда были смелыми, воспользовались всеми преимуществами нашей огромной страны!

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