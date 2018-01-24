Отключение водоснабжения произошло в связи с плановыми работами, но питьевой водой население обеспечено не было.

Казанская прокуратура проверила обращения об отключении воды жителей поселков Малые и Большие Дербышки, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что воду действительно отключили, при этом администрация района не была оповещена о плановых работах «МУП «Водоканал».

В таких случаях организация, занимающаяся холодным водоснабжением, также обязана обеспечить население питьевой водой на период работ. Подвоз воды также осуществлен не был.