Итак, то чего так долго ждали любители хоккея, свершилось. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок опубликовал список игроков, которые выступят на Олимпиаде за национальную сборную.
Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.
Форварды: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Щипачев, Сергей Широков.
Кроме этих игроков, на заключительном этапе подготовки с командой будут тренироваться резервные игроки - Никита Трямкин, Егор Яковлев и Владимир Ткачев.
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